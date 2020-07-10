По всему Кыргызстану провели жертвоприношение ради исцеления от коронавируса

10 июля, 2020, 18:19

В Кыргызстане представители Духовного управления мусульман проводят жертвоприношения в целях борьбы с пандемией COVID-19

Как сообщает kaktus.media, обряды проходят во всех областных отделениях. Последний из них провели в одной из мечетей Бишкека в пятницу, 10 июля.

Мясо принесенного в жертву бычка раздают малоимущим, сиротам, вдовам и малообеспеченным семьям.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 9358 случаев коронавирусной инфекции, 122 человека умерли.