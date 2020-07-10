По всему Кыргызстану провели жертвоприношение ради исцеления от коронавируса
10 июля, 2020, 18:19
В Кыргызстане представители Духовного управления мусульман проводят жертвоприношения в целях борьбы с пандемией COVID-19
Как сообщает kaktus.media, обряды проходят во всех областных отделениях. Последний из них провели в одной из мечетей Бишкека в пятницу, 10 июля.
Мясо принесенного в жертву бычка раздают малоимущим, сиротам, вдовам и малообеспеченным семьям.
Всего в Кыргызстане зарегистрировано 9358 случаев коронавирусной инфекции, 122 человека умерли.
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