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Espreso.tvОбществоПо всему Кыргызстану провели жертвоприношение ради исцеления от коронавируса

По всему Кыргызстану провели жертвоприношение ради исцеления от коронавируса

В Кыргызстане представители Духовного управления мусульман проводят жертвоприношения в целях борьбы с пандемией COVID-19

Как сообщает kaktus.media, обряды проходят во всех областных отделениях. Последний из них провели в одной из мечетей Бишкека в пятницу, 10 июля.

Мясо принесенного в жертву бычка раздают малоимущим, сиротам, вдовам и малообеспеченным семьям.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 9358 случаев коронавирусной инфекции, 122 человека умерли.

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