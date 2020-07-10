Петрашко: Работодатели подали более 190 тыс. пакетов документов для оформления пособия по частичной безработице
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.
"В центры занятости работодателями подано более 190 тыс. пакетов документов (из них более 164 тыс. - от ФЛП). Уже принято более 165 тыс. решений для осуществления выплат 312 тыс. работников (из них 143,5 тыс. - ФОПы). профинансировано 1 155 500 000 грн ", - сообщил Петрашко.
По его словам, по количеству поданных заявок от предпринимателей лидирует 5 областей - Львовская, Харьковская, Донецкая, Сумская, Черновицкая области.
"Через центры занятости в июне удалось трудоустроить на треть больше человек (54000), чем в мае текущего года. Всего с начала карантина эта цифра составляет 174 тыс человек", - добавил минстром.
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