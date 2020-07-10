Ожидаю, что решение будет принято до конца июля, - Вениславский о рассмотрении представления о "языковом" законе

10 июля, 2020, 22:11

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что ожидает принятия решения по рассмотрению представления о "языковом" законе до конца июля

Об этом он сказал в эфире программы "Эспрессо: Дебаты", передает Еспресо.TV .

"Если конституционное представление подготовлено, подписано надлежащим субъектом права на конституционное представление, в данном случае, это надлежащий субъект, если есть обоснование в том, что этот закон вызывает сомнения у субъекта конституционного представления относительно конституционности, то суд другого варианта событий не имел. Он обязан был открыть конституционное представление и уже в процессе слушаний письменных или устных он должен был прийти к какому-то выводу. Как долго можно ожидать решения Конституционного суда, то опять же вопрос очень неоднозначный, потому что мы имеем практику, когда Конституционный суд Украины отдельные решения принимает очень быстро. Это зависит от многих факторов - от того, тот или иной проект решения Конституционного суда Украины находит поддержку необходимого количества судей. Если не будет единодушия, то это будет дольше ", - сказал Вениславский.

Он отметил, что решение считается принятым, если за него проголосуют не менее 10 судей Конституционного суда.

"Я надеюсь, что таких глубоких дискуссий по поводу того, насколько закон соответствует Конституции или не отвечает, быть не должно. Я ожидаю, что суд должен принять решение еще до того, как судьи пойдут в отпуск, а это конец июля", - добавил Вениславский.

7 июля Конституционный суд рассматривал закон о языке относительно соответствия Конституции Украины.

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