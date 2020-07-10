Оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020" обнародовал состав экспертного жюри в номинации "Литература для взрослых"

10 июля, 2020, 09:32

Экспертное жюри книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020" в номинации "Литература для взрослых" начало свою работу

В состав жюри Премии вошли 15 экспертов среди которых: литературоведы, преподаватели вузов, критики, журналисты и другие представители отрасли. Все эксперты независимы, но не представляют интересы ни одного издательства.

Марина Лазаренко - координатор проекта "Открытая библиотека".

Нина Головченко - литературная критик, кандидат педагогических наук, доцентка; членкиня НСЖУ.

Ярина Цымбал - литературознавиця, кандидат филологических наук, научная сотрудница Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины.

Оксана Щур - куратор Литературной лаборатории "Арсенала", литературный критик.

Олег Соловей - литературный критик и литературовед. Доцент кафедры теории и истории украинской и мировой литературы Донецкого национального университета имени Василия Стуса.

Ольга Деркачева - писательница, доктор наук, Прикарпатский университет (Ивано-Франковск).

Сергей Пятаченко - доцент кафедры зарубежной литературы Сумского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук, поэт, член НСПУ.

София Филоненко - профессор Бердянского государственного педагогического университета.

София Челяк - программная директор ОО "Форум издателей", культурная менеджеру, переводчица.

Ирина Троскот - главный редактор сайта "ЛитАкцент".

Кристина Букатчук (Кухарка) - литературная критик, поэтесса, журналистка.

Богдана Романцова - редактор издательства "Темпора", литературная критик, лекторка.

Вадим Василенко - научный сотрудник, Отдел украинской литературы ХХ века и современного литературного процесса, Институт литературы им. Т. Г. Шевченко;

Светлана Тараторина - книжная блогера, писательница, проект-менеджер

Ростислав Мельников - критик, журналист, литературовед и поэт.

На втором этапе каждый эксперт обработает Длинный список из 97-ти книг, которые представили на конкурс 29 издательств и выберет своих фаворитов. После голосования будут определены по 3 финалиста в трех номинациях, которые пройдут в третий этап.

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом "Еспресо" в 2017 году и поддерживается ОО "Демфорум" с целью отмечать лучшие отечественные литературные новинки года и для поддержания интереса к чтению книг в Украине. Мы стремимся, чтобы издатели нашли эффективный путь к читателям через рекомендации, отзывы и оценку книг читателями и авторитетными экспертами. Особенность нашей Премии заключается в том, что ее победителей на последнем этапе определяют читатели путем голосования в библиотеках по всей Украине.

Победителей Премии объявят в конце ноября 2020 году в эфире телеканала "Еспресо", на сайтах "Espreso.TV" и ОО "Демфорум".