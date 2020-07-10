Оккупанты в зоне ООС применили тяжелую артиллерию и запрещенные минометы, но потеряли двух боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новолуганского оккупанты применили 82-мм минометы и противотанковый ракетный комплекс, 122-мм артиллерийские системы и стрелковое оружие. С ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал Объединенные силы на подступах к Причепиловке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Марьинки захватчики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
9 июля потерь вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не зафиксировано.
Подразделения Объединенных сил ответили оккупантам прицельным огнем. По данным разведки, 9 июля украинские военные ранили двух захватчиков.
С начала суток 9 июля вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм у Причепиловки.
Потерь среди украинских военных вследствие этого обстрела нет.
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