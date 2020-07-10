Оккупанты в зоне ООС применили тяжелую артиллерию и запрещенные минометы, но потеряли двух боевиков

10 июля, 2020, 07:29

В четверг, 9 июля, российские войска на Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем и 82-мм минометы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новолуганского оккупанты применили 82-мм минометы и противотанковый ракетный комплекс, 122-мм артиллерийские системы и стрелковое оружие. С ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал Объединенные силы на подступах к Причепиловке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Марьинки захватчики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

9 июля потерь вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил ответили оккупантам прицельным огнем. По данным разведки, 9 июля украинские военные ранили двух захватчиков.

С начала суток 9 июля вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм у Причепиловки.

Потерь среди украинских военных вследствие этого обстрела нет.

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