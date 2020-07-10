ОГПУ открыл дело участием гражданина Чили в войне против Украины на стороне российских оккупантов

10 июля, 2020, 13:48

Прокуратура возбудила дело против гражданина Чили, который воевал на стороне оккупантов на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как сообщили в прокуратуре, чилийский наемник воевал в составе террористов на территории Донецкой области с 2018 года и подчинялся так называемому "Полка Всевеликого войска Донского". Его участие привела к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины (участие наемника в вооруженном конфликте, умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей или другие тяжкие последствия, а также участие в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иные тяжкие последствия)

Ему грозит пожизненное лишение свободы.