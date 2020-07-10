НБУ упростил требования к регистрации платежных систем

10 июля, 2020, 16:05

НБУ обновил требования к регистрации платежных систем, участникам платежных систем и операторам услуг платежной инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины обновил требования к регистрации платежных систем, участникам платежных систем и операторам услуг платежной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В частности, НБУ упростил требования к правилам платежных систем для платежных организаций-резидентов. Отныне не нужно будет отражать в правилах платежных систем положения, связанные с финансовым мониторингом и некоторыми вопросом оверсайта платежных систем (надзора за платежными механизмами - ред.).

Также предусмотрено предоставление информационных справок в виде опросника для регистрации участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры. Кроме того, детализированы требования регулятора по регистрации косвенного участника платежной системы, платежной организацией которой является резидент.

Новые правила также уточняют требования к документам, которые подаются в НБУ для регистрации международной платежной системы платежной организацией-нерезидентом.

Также отмечается, что документы в НБУ отныне можно будет подавать и в электронной форме с квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb