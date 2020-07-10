Найденный мертвым мэр Сеула оставил предсмертную записку, в которой просил прощения

10 июля, 2020, 11:29

В сети появился текст предсмертной записки, написанной мэром южнокорейского Сеула Пак Он Сун, который погиб 9 июля

Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап .

"Простите меня все. Спасибо всем, кто был рядом в моей жизни. Я прошу прощения у своей семьи, которой принес только боль. Пожалуйста, кремируют мое тело и развейте прах над могилой моих родителей", - говорится в записке, найденной на его столе в кабинете.

Об исчезновении мэра Сеула 9 июля стало известно от его дочери. Она сказала полицейским, что уже 5:00 не может дозвониться до отца, и рассказала о его записке, похожей на завещание.

Городские власти заявили, что в этот день Пак Он Сун не пришел на работу из-за плохого самочувствия и отменил все дела.

Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и установила, что мэр вышел из своей резиденции в Центральном Сеуле в 10:44 по местному времени и за 15 минут прибыл в парк Пугаксан в центре столицы.

Поисковая операция длилась около семи часов - к ней подключились сотни полицейских с беспилотниками и поисковыми собаками. Тело 64-летнего городского головы без признаков насильственной смерти обнаружили около полуночи на холмах горы бугаку неподалеку от его резиденции. Рядом с ним была сумка, бутылка с водой, телефон, письменное утварь и визитная карточка. Вероятно, он покончил с собой. Полиция начала расследование его гибели.