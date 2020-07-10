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Espreso.tvОбществоНардеп Синютка объяснил, почему Украине больше подходит президентская республика

Нардеп Синютка объяснил, почему Украине больше подходит президентская республика


фото: 5 канал
Народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка объяснил, почему считает форму президентской республики наиболее удачной для Украины

Об этом он рассказал в шоу народного депутата Алексея Гончаренко на "5 канале".

"Я считаю, что для Украины больше подходит президентско-парламентский формат. Но сейчас людям подарили большую сказку, люди подумали, что вдруг получится. Сказка уже, как заблуждение, упала, а проблемы остались. Например, Зеленский не служил в армии и не понимает армию, поэтому старается забыть о ее существовании, а это очень нравится Кремлю ", - поделился своими соображениями Синютка.

 

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