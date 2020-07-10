На западе Украины объявлено штормовое предупреждение

10 июля, 2020, 14:57

Из-за гроз и шквалов с порывами ветра до 20 м / с в западных областях объявлено штормовое предупреждение на субботу и воскресенье

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 11 июля в большинстве западных областей днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (И уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

12 июля спасатели предупреждают о значительных грозовых дождях в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди. Уровень опасности возрастет до оранжевого.

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