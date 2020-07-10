На Закарпатье сепаратисты собирали подписи об отмене Трианонского договора

10 июля, 2020, 19:18

Контрразведчики СБУ пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, которые собирали подписи об отмене Трианонского договора, посягавших на территориальную целостность Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Контрразведчики СБУ пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, действия которых содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Злоумышленники планировали в международных институтах обжаловать результаты Трианонского мирного договора. Согласно ему, в 1920 году от Королевства Венгрия отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области.

Правоохранители задокументировали факт использования представителями иностранных организаций гражданина нашего государства для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.

Инициированная Службой безопасности Украины экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Организатору анкетирование следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций.

Разоблачение и пресечение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

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