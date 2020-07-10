На Львовщине четырех врачей подозревают в халатности, приведшей к смерти многодетной матери

10 июля, 2020, 11:40

Заведующего хирургического отделения, двух врачей-акушеров-гинекологов и анестезиолога Центральной городской больницы г. Борислав подозревают в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, в результате чего умерла роженица, а здоровью ее новорожденного ребенка был нанесен непоправимый ущерб

Медикам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.ч.1,2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины, отмечают в областной прокуратуре .

Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2018 эти медики принимали роды у 31-летней жительницы. Борислава. Это была четвертая беременность у женщины. Роженицы должны были сделать плановое кесарево сечение, однако после пяти неудачных попыток интубации у женщины остановилось сердце. Операцию прекратили и начали реанимационные мероприятия, в частности, интенсивную терапию. На помощь позвали львовских медиков. Женщину подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако никакие из мер не помогли. На следующий день женщина умерла.

Пострадало также младенец: через длительное кислородное голодание и другие осложнения ребенок получил инвалидность.

"Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - добавили в полиции.