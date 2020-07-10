На Арабатской Стрелке прогремел взрыв возле дома сельского главы
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.
"У гаража, который принадлежит сельскому главе, раздался взрыв. Хозяин сразу вызвал полицию", - говорится в сообщении.
Происшествие произошло утром 10 июля в одном из курортных сел района.
Правоохранители тщательно осмотрели территорию и изъяли остатки предмета, который взорвался. Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал. Частично повреждены ворота гаража заявителя.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Правоохранители проверяют возможные версии преступления, устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.
"Более подробная информация о происхождении взорвавшегося вещества станет известна только после проведения экспертизы", - добавили в полиции.
По информации местных СМИ , взрыв произошел у дома главы Стрелковского сельсовета Александра Пономарева.
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