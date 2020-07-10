На Арабатской Стрелке прогремел взрыв возле дома сельского главы

10 июля, 2020, 17:12

В Геническом районе Херсонской области полиция устанавливает лиц, причастных к взрыву возле дома сельского главы

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

"У гаража, который принадлежит сельскому главе, раздался взрыв. Хозяин сразу вызвал полицию", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло утром 10 июля в одном из курортных сел района.

Правоохранители тщательно осмотрели территорию и изъяли остатки предмета, который взорвался. Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал. Частично повреждены ворота гаража заявителя.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Правоохранители проверяют возможные версии преступления, устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.

"Более подробная информация о происхождении взорвавшегося вещества станет известна только после проведения экспертизы", - добавили в полиции.

По информации местных СМИ , взрыв произошел у дома главы Стрелковского сельсовета Александра Пономарева.

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