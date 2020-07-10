На Арабатской стрелке на базе отдыха зафиксировали первое заражение коронавирусом

10 июля, 2020, 19:54

На одной из баз отдыха в Геническом районе в с. Стрелковом на Херсонщине зафиксирован первый случай заболевания COVID-19

Об этом в Facebook сообщает Херсонская ОГА.

"На одной из баз отдыха в Геническом районе в с. Стрелковом зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Это мужчина 26 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он обнаружен по результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области. Такие меры реализуются на выполнение протокола заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС №39 от 30 июня 2020 года.

Сейчас больного госпитализировали в областную инфекционную больницу, симптомов наличия коронавируса не обнаружено, его состояние удовлетворительное.

На момент обнаружения инфицированного на базе отдыха находилось 165 человек, все они находятся на самоизоляции в заведении под постоянным медико-санитарным надзором.

Сейчас работают медработники и осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования.

Отмечается, что ситуация оперативно отрабатывается, чтобы не допустить распространения вируса. Соответствующие профильные службы были готовы к такому развитию событий.

На одной из баз отдыха в Геническом районе в с. Стрелковом зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 .... Опубликовано Херсонская областная государственная администрация пятницу, 10 июля 2020

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