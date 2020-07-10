На Арабатской стрелке на базе отдыха зафиксировали первое заражение коронавирусом
Об этом в Facebook сообщает Херсонская ОГА.
"На одной из баз отдыха в Геническом районе в с. Стрелковом зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Это мужчина 26 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он обнаружен по результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области. Такие меры реализуются на выполнение протокола заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС №39 от 30 июня 2020 года.
Сейчас больного госпитализировали в областную инфекционную больницу, симптомов наличия коронавируса не обнаружено, его состояние удовлетворительное.
На момент обнаружения инфицированного на базе отдыха находилось 165 человек, все они находятся на самоизоляции в заведении под постоянным медико-санитарным надзором.
Сейчас работают медработники и осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования.
Отмечается, что ситуация оперативно отрабатывается, чтобы не допустить распространения вируса. Соответствующие профильные службы были готовы к такому развитию событий.
На одной из баз отдыха в Геническом районе в с. Стрелковом зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 ....Опубликовано Херсонская областная государственная администрация пятницу, 10 июля 2020
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя