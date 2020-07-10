Мининфраструктуры начало устанавливать камеры на пунктах весового контроля, - Криклий

10 июля, 2020, 15:41

На стационарных пунктах габаритно-весового контроля начата установка первых камер для определения габаритов транспортных средств

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, на стационарных пунктах габаритно-весового контроля (ГВК) начато устройство первых ИТС-камер для определения количества и габаритов транспортных средств, что взвешиваются.

Отмечается, что это позволит лучше понимать общую ситуацию взвешивания на том или ином пункте ГВК. Кроме этого, благодаря работе камер будет возможность отслеживать нарушения температурного режима.

"Каждое лето очень остро стоит проблема разбиения дорог грузовиками из-за превышения температурного режима на улице. Особенно на юге Украины, в первую очередь, нужно контролировать этот вопрос. Что мы уже сделали? Начали обустраивать специальными камерами стационарные пункты ГВК. Они дают информацию, сколько крупногабаритных автомобилей проезжает, сколько из них останавливают и взвешивают и, что не менее важно, какая температура воздуха на улице. Если кого-то пропустят с нарушением температурного режима, то эта информация будет. В будущем хотим, чтобы такие камеры отслеживали ситуацию на дорогах круглосуточно ", - цитирует пресс-служба слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.

В пресс-службе добавили, что Мининфраструктуры изучает зарубежный опыт и рассматривает возможность упрощения выплаты штрафа и платы за проезд по перегрузке, ведь сейчас они оплачиваются отдельно.

Как сообщалось, 9 июля Мининфраструктуры начало публиковать оперативные результаты весовых проверок грузовиков.

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