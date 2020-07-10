Минцифры представило интерактивную карту объектов поддержки предпринимательства

10 июля, 2020, 12:46

Минцифры представило интерактивную карту инфраструктуры поддержки предпринимательства, которая содержит исчерпывающую информацию по стартап-инкубаторов, акселераторов, фондов и бизнес-ассоциаций в Украине

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан во время онлайн-презентации, передает ЕспресоTV .

"За месяц команда Минцифры вместе с партнерами воплотила в жизнь еще один важный инструмент для экосистемы предпринимательства, речь идет о создании благоприятных условий для украинских МСП. Мы оцифровали объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства и бизнес-объединений. Результатом этой работы стала интерактивная карта для потенциальных и действующих предпринимателей ", - сказала Ионан.

Заместитель министра отметила, что интерактивная карта инфраструткуры поддержки предпринимательства является консолидированным центром данных, где каждый может найти исчерпывающую информацию про стартап-инкубаторы, акселераторы, фонды, бизнес-ассоциации и другие объекты поддержки бизнеса.

По словам заместителя директора программы "U-LEAD с Европой" от GIZ Андрея Хорват а прект имеет целью распространение знаний о том, что местное экономическое развитие является важным.

"Количество объектов на карте показывает интерес к развитию бизнеса, а другой аспект - качественный, покажет заинтересованность бизнеса развиваться в конкретном населенном пункте", - отметил Хорват.

По словам руководителя онлайн-составляющей проекту Дия.Бизнес Андрея Ремизова, пока авторы проекту имеются сведения об около тысячи объектов поддержки предпринимательства, часть из которых уже есть на карте, а часть планируют добавить. Он отметил, что карта будет обновляться.

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