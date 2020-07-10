Мы переживаем за результат из-за влияния Медведчука на суды, - Княжицкий о деле о книге "Дело Василия Стуса"
Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил в эфире программы "Вечер с Марией Гурской", передает Еспресо.TV.
"Стус - великий украинский поэт, но не просто поэт - гражданин! Человек, пострадавший от советской системы, которая его убила. Я помню момент перезахоронения. Я был на нем в Киеве, когда привезли гробы трех убитых советской системой политических заключенных, среди них был и Василий Стус, и, очевидно, украинцы знают, что на самом деле происходило и скрыть от них правду невозможно ", - прокомментировал Княжицкий.
По его словам, попытка Виктора Медведчука запретить книгу "Дело Василия Суса" выглядит абсурдно и дико.
"Фактически - это такое второе символическое заключение Стуса, потому что книга ему посвящена и попытки запретить ее распространение - это как попытка сделать ему пожизненное заключение и после земных лет. Конечно, все это выглядит цинично ужасно, но зная влияние Виктора Медведчука на украинские суды, мы переживаем за результат, и видим как долго это тянется ", - отметил политик.
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