Мы переживаем за результат из-за влияния Медведчука на суды, - Княжицкий о деле о книге "Дело Василия Стуса"

10 июля, 2020, 18:59

Николай Княжицкий заявил, что переживает за ход дела о запрете книги Вахтанга Кипиани о Василии Стусе из-за влияния Виктора Медведчука на суды

Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил в эфире программы "Вечер с Марией Гурской", передает Еспресо.TV.

"Стус - великий украинский поэт, но не просто поэт - гражданин! Человек, пострадавший от советской системы, которая его убила. Я помню момент перезахоронения. Я был на нем в Киеве, когда привезли гробы трех убитых советской системой политических заключенных, среди них был и Василий Стус, и, очевидно, украинцы знают, что на самом деле происходило и скрыть от них правду невозможно ", - прокомментировал Княжицкий.

По его словам, попытка Виктора Медведчука запретить книгу "Дело Василия Суса" выглядит абсурдно и дико.

"Фактически - это такое второе символическое заключение Стуса, потому что книга ему посвящена и попытки запретить ее распространение - это как попытка сделать ему пожизненное заключение и после земных лет. Конечно, все это выглядит цинично ужасно, но зная влияние Виктора Медведчука на украинские суды, мы переживаем за результат, и видим как долго это тянется ", - отметил политик.

Напомним, 10 июля Дарницкий райсуд Киева перенес рассмотрение дела по иску Виктора Медведчука против Вахтанга Кипиани и издательства Vivat на 14 августа

Под суд по иску Виктора Медведчука запрете публикации книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Суса" пришли активисты

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb