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Espreso.tvОбществоМечеть Айя - Софию откроют для молитв 24 июля, - Эрдоган

Мечеть Айя - Софию откроют для молитв 24 июля, - Эрдоган

Религиозные церемонии должны начаться в мечети Айя-София в Стамбуле с 24 июля

Об этом объявил в специальном обращении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Türk.

"Как и во всех наших мечетях, двери мечети Айя-София будут открыты для всех, местных жителей и иностранцев, мусульман и немусульман", - заявил Эрдоган.

По его словам, вместе с изменением статуса собора отменяется и плата за вход. Богослужение мусульман в мечети начнется с 24 июля 2020 года после завершения всех подготовительных работ.

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