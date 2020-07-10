Мечеть Айя - Софию откроют для молитв 24 июля, - Эрдоган
10 июля, 2020, 22:30
Религиозные церемонии должны начаться в мечети Айя-София в Стамбуле с 24 июля
Об этом объявил в специальном обращении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Türk.
"Как и во всех наших мечетях, двери мечети Айя-София будут открыты для всех, местных жителей и иностранцев, мусульман и немусульман", - заявил Эрдоган.
По его словам, вместе с изменением статуса собора отменяется и плата за вход. Богослужение мусульман в мечети начнется с 24 июля 2020 года после завершения всех подготовительных работ.
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