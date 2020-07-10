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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала


фото: Getty Images
По результатам жеребьевки Лиги чемпионов, итальянский "Аталанта" Руслана Малиновского сыграет против французского ПСЖ

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матчи 1/8 финала ЛЧ, которые не были сыграны из-за пандемии коронавируса, будут проводиться 7 августа.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

QF 1: Победитель пары "Манчестер Сити" / "Реал" - Победитель пары "Ювентус" / "Лион"

QF 2: "Лейпциг" - "Атлетико"

QF 3: "Наполи" / "Барселона" - "Челси" / "Байер"

QF 4: "Аталанта" - ПСЖ

В полуфинале победитель противостояния "Реал" / "Манчестер Сити" - "Лион" / "Ювентус" встретится с триумфатором пары "Наполи" / "Барселона" - "Челси" / "Бавария".

В параллельной полуфинальной встречи встретятся победитель пары "Лейпциг" - "Атлетико" против победителя четвертьфинала "Аталанта" - ПСЖ.

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов

QF 1 - QF 3

QF 2 - QF 4
 

 

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