Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матчи 1/8 финала ЛЧ, которые не были сыграны из-за пандемии коронавируса, будут проводиться 7 августа.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов
QF 1: Победитель пары "Манчестер Сити" / "Реал" - Победитель пары "Ювентус" / "Лион"
QF 2: "Лейпциг" - "Атлетико"
QF 3: "Наполи" / "Барселона" - "Челси" / "Байер"
QF 4: "Аталанта" - ПСЖ
В полуфинале победитель противостояния "Реал" / "Манчестер Сити" - "Лион" / "Ювентус" встретится с триумфатором пары "Наполи" / "Барселона" - "Челси" / "Бавария".
В параллельной полуфинальной встречи встретятся победитель пары "Лейпциг" - "Атлетико" против победителя четвертьфинала "Аталанта" - ПСЖ.
Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов
QF 1 - QF 3
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