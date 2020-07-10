Лесной пожар в Луганской области добрался до городской свалки в Северодонецке

10 июля, 2020, 15:39

Из-за пожара, возникшего в Новоайдарском районе Луганщины, загорелась городская свалка Северодонецка

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого горсовета.

"Лесной пожар, произошедший 7 июля, вызвал возгорание бытовых отходов на городском полигоне твердых бытовых отходов (ТБО)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом полигон обеспечен противопожарными средствами - там есть емкость для воды на 500 куб.м, которая пополняется из скважины, есть автомобиль для заливки мест возгорания водой.

"Однако верховой лесной пожар был слишком мощный, и 7 июля персонал полигона был эвакуирован. А при возвращении рабочие увидели, что ТБО загорелись на значительной площади полигона", - отметили в горсовете.

На месте работают пожарные Северодонецкого управления ГСЧС, однако их сил недостаточно для обуздания возгорания на такой большой площади. Кроме того, продолжение горения исключает возможность вывоза сюда ТБО из города.

Видео со свалки - Северодонецкий городской совет:

Напомним, пожар начался 6 июля в 13 час. 21 мин. вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Утром 7 июля пожарным удалось локализовать огонь, однако порывистый ветер до 25 м / с и температура в 38 градусов дали пожару новой силы.

К тушению пожара привлекли 1 тыс. 494 человек и 293 единицы техники (в том числе 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлено 2 сбросы - 16 т воды).

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