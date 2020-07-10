Курильщики более уязвимы к развитию тяжелой формы коронавируса, - ВОЗ

10 июля, 2020, 19:40

Всемирная организация здравоохранения заявила, что курильщики более уязвимы к развитию тяжелой формы COVID-19

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает "РБК-Украина".

По его словам, курение ежегодно убивает 8 млн человек. Гебреисус отметил, что пандемия может стать отличным стимулом бросить курить, поскольку курильщики особенно подвержены заболеванию тяжелой формой коронавируса. Он добавил, что ВОЗ решила помочь таким людям избавиться от никотиновой зависимости.

"Сегодня ВОЗ запускает инициативу по обеспечению доступа к отказу от табака, цель которой - помочь 1,3 млрд людей в мире бросить курить во время пандемии COVID-19", - заявил Гебреисус.

Он уточнил, что цель такой инициативы - помочь людям получить свободный доступ к ресурсам, необходимым для отказа от курения, таким как никотин-заместительная терапия и цифровая связь с медицинским работником для консультаций.

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