Курс валют: НБУ укрепил гривну к доллару в конце недели

10 июля, 2020, 09:09

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 10 июля 2020 года на отметке 26,93 грн / $

Об этом говорится на сайте НБУ .

По состоянию на 9 июля курс составлял 26,95 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 10 июля установлен на уровне 30,53 грн / евро. По состоянию на 9 июля курс составлял 30,42 грн / евро.

На наличном рынке 10 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,94, продают - по 27,00 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,85 до 27,80 грн / $, продажи - в пределах 26,96-29 грн / $.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb