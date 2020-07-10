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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Украина отнесла Чехию и Болгарию в "красной зоне"

Коронавирус: Украина отнесла Чехию и Болгарию в "красной зоне"


фото: reuters
Украина внесла Чехию и Болгарию в список стран, по возвращении из которых необходимы двухнедельная самоизоляция или тест

Эти страны являются в обновленном 9 июля списка Министерства здравоохранения Украины.

Министерство причисляет к "красной зоны" страны, где количество заражений коронавируса в настоящее время превышает 40 на 100 тыс населения.

Министерство причисляет к "красной зоны" страны, где количество заражений коронавируса в настоящее время превышает 40 на 100 тыс населения.

Всего в списке "красной зоны" находится 61 страна. Среди них США, Армения, Бельгия, Израиль, Молдова, Россия, Беларусь, ОАЭ, Черногория, Казахстан, Франция, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Канада, Украина, Египет, Албания, Болгария, Чехия и другие ..

В список "зеленой зоны" попали Румыния, Сербия, Польша, Хорватия, Италия, Греция, Турция, Нидерланды, Кипр, Швейцария, Узбекистан, Австрия, Словения, Венгрия, Норвегия, Германия, Словакия, Эстония, Грузия, Латвия и другие.

Отметим, при въезде из страны "красной зоны" необходимо пройти обязательную двухнедельный самоизоляцию. Для стран "зеленой зоны" такое правило не действует.

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