Корецкий: Меня начали сокращать, когда я отказался уходить с поста

10 июля, 2020, 21:00

Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что когда он отказался уйти с должности, то появилось решение о его сокращении

Об этом он заявил в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.

"Они, простите, начали меня сокращать только после того, как я отказался уходить с поста. Когда я приходил и говорил о том, что нет в этих уголовных производствах состава преступления. Уже мы долгое время их расследуем, нарушаем все разумные сроки, нужно принимать решение о закрытии большинства этих уголовных производств. И когда мне было сказано: Нет, ты нам не подходишь. Давай освобождай должность, фактически в связи с этим. Так я, когда отказался, вот тогда появилось решение о сокращении меня", - заметил Корецкий.

Следователь отметил, что после этого и пошел искать правду к журналистам.

Корецкий отметил, что не говорил в комментарии журналистам о давлении генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"Я не говорил о давлении генерального прокурора на следователей. Мне был задан вопрос и я ответил со своей точки зрения о том, есть ли влияние Венедиктовой (Ирина Венедиктова - генеральный прокурор Украины - ред.) на Государственное бюро расследований. Это разные вещи. Влияние и давление - это разные вещи. Я ответил, как я оцениваю ли влияние. Я сказал, что безусловно является влияние. Безусловно, что они советуются между собой", - подчеркнул он.

По словам Корецкого, воздействие происходит путем проведения соответствующих совещаний и путем согласования соответствующих решений.

"Но какой-то такой более конкретики именно с позиции от Венедиктовой, генерального прокурора, на данный момент у меня однозначно нет", - добавил следователь.

Корецкий говорит, что ему закрыли доступ к ЕРДР.

Фото: Олег Корецкий

Ранее руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко. Он готов выйти с заявлением для СМИ.

Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что следователям дают указание по делам против Порошенко, а те решают, могут его выполнить или нет, ведь к делам приковано общественное внимание.

Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что не собирается увольняться из бюро, ведь знает, что действовал всегда законно.

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