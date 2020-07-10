Корабли НАТО в Черном море готовятся к учениям Sea Breeze

10 июля, 2020, 11:30

Средиземноморская военно-морская группа НАТО взяла курс на северо-западную акваторию Черного моря, где вскоре состоятся многонациональные учения

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на испанское издание ABC .

"Корабли примут участие в военно-морских маневрах. Позже они посетят украинский город Одесса", - говорится в сообщении.

По словам капитана испанского флота Мануэля Агирре, который возглавляет средиземноморскую военно-морскую группу НАТО, учения будут способствовать достижению целей морской стратегии НАТО путем военно-морского присутствия в зонах ответственности НАТО, укреплению позиций Североатлантического союза в сдерживании и обороны, готовности немедленно реагировать на кризисные ситуации.

Через 21 день, как предусмотрено международными договорами, корабли покинут Черное море.

Сообщается, что группа планирует принять участие в нескольких учениях, организованных союзниками в Средиземном и Черном морях.

Планируется введение турецкого и румынского фрегатов, а также французского нефтяного танкера для участия в учениях "Sea Breeze" в Черном море.