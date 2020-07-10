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Espreso.tvОбществоКоличество отказов украинцам во въезде в Шенген в прошлом году выросло на 25%

Количество отказов украинцам во въезде в Шенген в прошлом году выросло на 25%


фото: reuters
Количество отказов украинцам во въезде в Шенгенскую зону за прошлый год увеличилось на 25%

При этом количество украинцев, признанных незаконно проживающими в Евросоюзе, увеличилось на 11%, говорится в отчете Европейской комиссии.

В то же время, количество заявлений на предоставление убежища, которые подавали украинцы, сократилось на 5% - с 10 035 заявлений до 9505. А уровень признания таких заявлений снизился до 10,2%, по сравнению с показателями 2018 на 17,3%.

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