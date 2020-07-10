Кличко заявил, что Киев может вернуться к жесткому карантину

10 июля, 2020, 13:25

Киев может вернуться к строгим ограничениям из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Я не хочу никого пугать, но динамика распространения болезни у нас неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям. Давайте не доводить до этого", - подчеркнул Кличко.

В Киеве за сутки коронавирус подтвердили еще в 118 человек.