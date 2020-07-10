Кличко заявил, что Киев может вернуться к жесткому карантину
10 июля, 2020, 13:25
Киев может вернуться к строгим ограничениям из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.
"Я не хочу никого пугать, но динамика распространения болезни у нас неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям. Давайте не доводить до этого", - подчеркнул Кличко.
- В Киеве за сутки коронавирус подтвердили еще в 118 человек.
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