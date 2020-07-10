 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоХата на тата. Зе-Дача: "Дебаты с Сергеем Руденко" в 21:15

Хата на тата. Зе-Дача: "Дебаты с Сергеем Руденко" в 21:15

Не пропустите

Суд над Порошенко, языковой закон под ударом ОПЗЖ, хата на тата: Зе-Дача.

Об этом будет говорить сегодня, 10 июля, Сергей Руденко в "Дебатах" на телеканале "Эспрессо".

Включайте в 21:15 в "кабеле", на YouTube, а также на странице в Facebook .

гости:

  • Владимир Цыбулько, политический эксперт;
  • Дмитрий Левусь, политолог, директор Центра общественных исследований "Украинский меридиан";
  • Олег Синютка, народный депутат ( "ЕС")
  • Федор Вениславский, народный депутат, фракция "Слуга народа", представитель президента в КСУ.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июля, 2020 пятница

больше новостей

10 июля, 2020 пятница

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать