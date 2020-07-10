Хата на тата. Зе-Дача: "Дебаты с Сергеем Руденко" в 21:15
10 июля, 2020, 16:04
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Суд над Порошенко, языковой закон под ударом ОПЗЖ, хата на тата: Зе-Дача.
Об этом будет говорить сегодня, 10 июля, Сергей Руденко в "Дебатах" на телеканале "Эспрессо".
Включайте в 21:15 в "кабеле", на YouTube, а также на странице в Facebook .
гости:
- Владимир Цыбулько, политический эксперт;
- Дмитрий Левусь, политолог, директор Центра общественных исследований "Украинский меридиан";
- Олег Синютка, народный депутат ( "ЕС")
- Федор Вениславский, народный депутат, фракция "Слуга народа", представитель президента в КСУ.
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