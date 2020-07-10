Грузия потребует разъяснений от Киева после новых заявлений Саакашвили
Об этом заявил представитель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили, сообщает Грузия Онлайн .
"Никого не удивило очередная позорная пропаганда Саакашвили и его полное лжи заявление. Он является политическим преступником перед своей страной и разыскивается грузинским правосудием. Но вторая, стоящая тема - то, что он представляет власть Украины .... За это нужно требовать ответ от Украины, потому что украинский госслужащий вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии ", - заявил Сесиашвили.
Накануне Михеил Саакашвили, третий президент Грузии и нынешний председатель Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, в видеообращении назвал власти Грузии "нелегитимными".
"Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на минуту не признаю его законность и ни на миг не признаю законность ситуации, которая сейчас сложилась в Грузии", - отметил Саакашвили.
Напомним, в начале июня МИД Грузии уже вызвало украинского посла Игоря Долгова в связи с последними заявлениями главы исполнительного комитета реформ Саакашвили.
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