Грузия потребует разъяснений от Киева после новых заявлений Саакашвили

10 июля, 2020, 10:26

В парламенте Грузии заявили о намерении требовать от Украины разъяснений в связи с последними заявлениями Михеила Саакашвили, в которых он называет действующую власть Грузии "нелегитимной"

Об этом заявил представитель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили, сообщает Грузия Онлайн .

"Никого не удивило очередная позорная пропаганда Саакашвили и его полное лжи заявление. Он является политическим преступником перед своей страной и разыскивается грузинским правосудием. Но вторая, стоящая тема - то, что он представляет власть Украины .... За это нужно требовать ответ от Украины, потому что украинский госслужащий вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии ", - заявил Сесиашвили.

Накануне Михеил Саакашвили, третий президент Грузии и нынешний председатель Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, в видеообращении назвал власти Грузии "нелегитимными".

"Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на минуту не признаю его законность и ни на миг не признаю законность ситуации, которая сейчас сложилась в Грузии", - отметил Саакашвили.

Напомним, в начале июня МИД Грузии уже вызвало украинского посла Игоря Долгова в связи с последними заявлениями главы исполнительного комитета реформ Саакашвили.