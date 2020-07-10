Гранатометы, взрывчатка и мина: на Луганщине обнаружили тайник боевиков

10 июля, 2020, 16:23

Служба безопасности Украины обнаружила тайник с гранатометами, взрывчаткой и противопехотной миной в зоне проведения ООС

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины выявила схрон с двумя гранатометами РПГ-22, четырьмя гранатами РГД и Ф-1, 2,5 килограмма пластида, почти четырьмя килограммами тротила, и противопехотной миной МОН-50, которая запрещена Оттавской конвенцией от 1997 года", - говорится в сообщении.

Тайник был обустроен в окрестностях поселка Путилино в Новоайдарском районе Луганщины. Из него правоохранители также изъяли электродетонаторы, большое количество патронов различного калибра и дымовые гранаты.

По оперативной информации, схрон в 2014 году обустроили боевики так называемого "отдельного разведывательного батальона 2 АК НС ЛНР" для совершения диверсий.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления лиц, причастных к обустройству тайника.

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