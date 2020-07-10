ЕБРР предоставит Украэроруху 25 млн евро кредитной поддержки, - Криклий

10 июля, 2020, 16:28

Европейский банк реконструкции и развития предоставит государственному предприятию "Украэрорух" кредит в размере 25 млн евро

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Telegram.

"Европейский банк реконструкции и развития предоставит Украэроруху кредит в размере 25 млн евро. Как только между ними был подписан соответствующий Меморандум", - написал Криклий.

Он добавил, что это своевременная и необходимая поддержка ликвидности предприятия и обеспечения его бесперебойной работы, ведь провайдер аэронавигационного обслуживания - Украэрорух - является частью критической инфраструктуры для государства.