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Espreso.tvОбществоДепутаты предлагают бесплатно получать полное среднее образование не один раз

Депутаты предлагают бесплатно получать полное среднее образование не один раз


фото: korrespondent
Народные депутаты из "ЕС" предлагают убрать из закона ограничение о возможности бесплатно получить полное среднее образование только один раз в жизни

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициаторы считают, что закон о полном общем среднем образовании не согласуется с Конституцией.

Так, статья 6 закона "гарантирует бесплатность получения в государственных и коммунальных учебных заведениях полного общего среднего образования на каждом ее уровне за счет средств государственного и местных бюджетов один раз в течение жизни".

По мнению депутатов, уточнение об "одном разе в течение жизни" не согласуется с нормами части третьей статьи 53 Конституции Украины.

А также не учитывает позицию Конституционного суда о "доступности образования как конституционная гарантия реализации права на образование на принципах равенства", которая означает, что никому не может быть отказано в праве на образование.

Поэтому депутаты предлагают убрать из закона формулировку "только один раз в жизни".

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