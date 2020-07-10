Депутаты предлагают бесплатно получать полное среднее образование не один раз

10 июля, 2020, 15:25

Народные депутаты из "ЕС" предлагают убрать из закона ограничение о возможности бесплатно получить полное среднее образование только один раз в жизни

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициаторы считают, что закон о полном общем среднем образовании не согласуется с Конституцией.

Так, статья 6 закона "гарантирует бесплатность получения в государственных и коммунальных учебных заведениях полного общего среднего образования на каждом ее уровне за счет средств государственного и местных бюджетов один раз в течение жизни".

По мнению депутатов, уточнение об "одном разе в течение жизни" не согласуется с нормами части третьей статьи 53 Конституции Украины.

А также не учитывает позицию Конституционного суда о "доступности образования как конституционная гарантия реализации права на образование на принципах равенства", которая означает, что никому не может быть отказано в праве на образование.

Поэтому депутаты предлагают убрать из закона формулировку "только один раз в жизни".