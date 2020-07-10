День в ООС: трое бойцов получили боевые травмы
Об этом сообщил пресс-центр ООС в вечерней сводке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики атаковали позиции сил ООС на подступах к Причепиловки, возле хутора Свободный и Орехово, а также у Новотошковского и Новолуганского. Обстрелы велись из 120-мм и 82-х мм минометов и гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники обстреляли пригород Авдеевки, территорию возле Водяного и вблизи Невельского. Использовались автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана неотложная помощь врачей", - сообщили в штабе ООС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
-
Читайте также
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-