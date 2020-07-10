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Espreso.tvСпортЧемпионат мира по мини-футболу, который состоится в Киеве, перенесен

Чемпионат мира по мини-футболу, который состоится в Киеве, перенесен


фото: facebook.com/minifootballcom
Исполнительный комитет Международной федерации мини-футбола принял решение перенести чемпионат мира в Киеве с 2021-го на 2022-й год

Об этом сообщает Федерация минифутбола Украины в facebook.

Впервые ФМФ организовала чемпионат мира в 2015-м году. Действующим чемпионом мира является национальная команда Мексики.

 

Чемпионаты мира U-23 и среди женщин, которые также должны состояться в Киеве состоятся в 2021 году. Окончательное решение по этим турнирах примут до конца этого года.

Важные новости для всех, кто неравнодушен к минифутболу. Согласно решению Исполнительного комитета WMF, чемпионат мира, который ...

Опубликовано Федерация минифутбола Украины / The Minifootball Federation of Ukraine четвергу, 9 июля 2020

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