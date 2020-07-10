Чемпионат мира по мини-футболу, который состоится в Киеве, перенесен

10 июля, 2020, 14:20

Исполнительный комитет Международной федерации мини-футбола принял решение перенести чемпионат мира в Киеве с 2021-го на 2022-й год

Об этом сообщает Федерация минифутбола Украины в facebook.

Впервые ФМФ организовала чемпионат мира в 2015-м году. Действующим чемпионом мира является национальная команда Мексики.

Чемпионаты мира U-23 и среди женщин, которые также должны состояться в Киеве состоятся в 2021 году. Окончательное решение по этим турнирах примут до конца этого года.