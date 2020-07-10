Целью суда является не книга, а сам Стус, - Кипиани

10 июля, 2020, 20:47

Журналист Вахтанг Кипиани заявил, что целью иска Виктора Медведчука против продажи "Дела Василия Стуса" - является не книга, а память о Василии Стусе

Об этом он сказал в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким", передает Еспресо.TV.

"Если в предыдущих заседаниях суда выглядело так, что довольно агрессивный адвокат Медведчука ведет такую специфическую политику - оскорбляет меня, моих адвокатов, но, я думаю, это тактика обороны и защиты. Но сегодня мы увидели, что на самом деле целью является не книга, целью является сам Стус. Сегодня было судилище - возвращение процесса 1980 года просто в современных условиях. Адвокат Кириленко, на мой взгляд, нарушил все, что мог. Он комментировал и говорил о вещах, которые вообще не касаются дела, например, он час времени потратил на приговор Василия Стуса с 1972 года. Хотя, что книга, и собственно - ложь, касается 1980 года ", - сказал Кипиани.

Он отметил, что адвокат нарочно хочет показать, что Василия Стуса приговорили справедливо, что он был человеком, который не мог работать в рамках закона, который мог бы быть советским писателем и "славил бы КГБ и КПСС, в отличие от Медведчука, который не был членом КПСС ".

"Я надеюсь, что сегодняшняя трансляция откроет глаза людям, которые думали, что на самом деле это спор - это пиар. Медведчук это враг. И пиар от врага мне не нужен. Книга и без него продавалась бы. Попытка Медведчука закрыть рот журналисту, издателю, печатнику - это производное от того, что он до сих пор воюет с Василием Стусом и вот сегодняшнее заседание, которое пока прервали, мне кажется, будет показательным, что Медведчук просто подрывает ценностные вещи ", - отметил Кипиани.

Книга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. В ней собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что в действительности судили Стуса.

Летом 2019 года Медведчук заявил, что подал иск с целью запретить книгу Кипиани о Стусе, потому и содержит "высказывания, которые не соответствуют действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова.

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