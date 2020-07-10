Более половины российских инвестиций заводят в Украину через оффшоры, - исследовательница Центра экономической стратегии

10 июля, 2020, 08:21

Более половины инвестиций, которые заходят в Украину из России, проводят через оффшоры

Об этом рассказала Дарья Михайлишина, исследовательница Центра экономической стратегии, в эфире программы "Еспресо.Капитал с Андреем Яницкий".

Она подчеркнула: это результаты приблизительных подсчетов, ведь некоторые оффшоры могут быть не учтены.

"Мы пытались дивится на различные базы данных, некоторые из которых учитывают оффшоры. Например, уровень инвестиций по данным, которые учитывают инвестиции через оффшоры, составлял последние годы около 6-7% от ВВП. Для сравнения, если смотреть без оффшоров, это где-то 3% ", - сказала Михайлишина.

По ее словам, речь идет именно о российских инвестициях.

В ответ на вопрос, много ли это, исследовательница сказала: "Смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с уровнем инвестиций других западных стран, то это достаточно много. Но опять же мы не можем сравнивать, потому что не знаем, сколько западные страны инвестируют через оффшоры и или они вообще это делают ".