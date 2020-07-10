1 + 1 назвал доли канала, которыми обладают жена Медведчука и Суркис

10 июля, 2020, 14:11

Медиагруппа "1 + 1 media" сообщила, что в компании Вolvik Ventures LTD (владеет 24,65% ООО "Телерадиокомпания" Студия 1 + 1 ") супруга народного депутата Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко имеет долю 33,33%, а олигарх Игорь Суркис 33,34% в фирме

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Соответственно, каждое из этих лиц владеет в телеканале" 1 + 1 "долей, меньше 10%. Сейчас юристы" 1 + 1 media "прислали дополнительный запрос в Вolvik Ventures LTD с целью получения оригиналов документов, подтверждающих указанные факты", - говорится в заявлении медиагруппы.

В медиагруппе выразили обеспокоенность тем, что не получили эту информацию от миноритарных владельцев сразу после указанных изменений.

"Кроме того, юристы Суркиса показывали неактуальную информацию на запросы" 1 + 1 media ", когда холдинг отчитался перед Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания", - отмечается в заявлении медиагруппы.

"1 + 1 media" называют такие действия со стороны миноритарных владельцев небрежностью.

В медиагруппе также заявили, что редакционная политика медиаресурсов группы была и остается без изменений.

"Изменения, которые произошли, никак не отразились на нашей государственнической позиции и не скажутся в будущем, ведь имеющиеся владельцы являются участниками с несущественной концентрацией (до 10%) и не могут влиять на функционирование бизнеса и тем более - вмешиваться в редакционную политику и влиять на контент любых программ ", - отметили в" 1 + 1 media ".