1 + 1 назвал доли канала, которыми обладают жена Медведчука и Суркис
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Соответственно, каждое из этих лиц владеет в телеканале" 1 + 1 "долей, меньше 10%. Сейчас юристы" 1 + 1 media "прислали дополнительный запрос в Вolvik Ventures LTD с целью получения оригиналов документов, подтверждающих указанные факты", - говорится в заявлении медиагруппы.
В медиагруппе выразили обеспокоенность тем, что не получили эту информацию от миноритарных владельцев сразу после указанных изменений.
"Кроме того, юристы Суркиса показывали неактуальную информацию на запросы" 1 + 1 media ", когда холдинг отчитался перед Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания", - отмечается в заявлении медиагруппы.
"1 + 1 media" называют такие действия со стороны миноритарных владельцев небрежностью.
В медиагруппе также заявили, что редакционная политика медиаресурсов группы была и остается без изменений.
"Изменения, которые произошли, никак не отразились на нашей государственнической позиции и не скажутся в будущем, ведь имеющиеся владельцы являются участниками с несущественной концентрацией (до 10%) и не могут влиять на функционирование бизнеса и тем более - вмешиваться в редакционную политику и влиять на контент любых программ ", - отметили в" 1 + 1 media ".
- "Схемы: коррупция в деталях" сообщили, что Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания" Студия 1 + 1 ".
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