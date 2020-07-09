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Espreso.tvСпортЗидан рассказал о проблемах с тестом на коронавирус у одного из игроков "Реала"

Зидан рассказал о проблемах с тестом на коронавирус у одного из игроков "Реала"


фото: Getty Images
У вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора возникли проблемы с тестом на коронавирус

Об этом сообщает El Chiringuito TV .

Есть подозрения, что вингер заразился COVID-19.

"Вопрос по Винисиусу... С тестом на коронавирус возникли проблемы. Сегодня вечером мы получим результат нового теста", - сказал главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

В текущем сезоне 19-летний бразилец провел 35 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Винисиуса Жуниора составляет 45 млн евро.

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