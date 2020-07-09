Зеленский: местные дороги должны отойти на баланс "Укравтодора"

9 июля, 2020, 13:05

По словам президента Украины Владимира Зеленского, все дороги должны перейти на баланс "Укравтодора"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины на брифинге во время рабочей поездки на Волынь.

По словам Зеленского, во многих случаях в Украине дорог нет.

"Я думаю, что через год-два люди увидят, сколько дорог мы построим. А потом все города передадут "Укравтодору", все местные дороги, и мы решим эту проблему, по крайней мере, на 10 лет", - цитирует издание слова президента.

В то же время, по информации издания, Зеленский сказал, что это не совпадает с политикой децентрализации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb