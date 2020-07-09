Зеленский: для дистанционного обучения по всей Украине должны быть 3G и 4G интернет

9 июля, 2020, 12:57

Об этом он сказал журналистам в Волынской области, передает НВ .

Зеленский подчеркнул, что из-за коронавируса нельзя точно сказать, каким будет обучение осенью.

"У нас более или менее второй волны (коронавируса, - ред.) нет. Но все должны быть осторожными", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что для дистанционного обучения по всей территории Украины должен быть 3G и 4G.

"По плану министра цифровой трансформации Михаила Федорова, начато покрытие в Закарпатской области, там улучшается связь по всей территории. И так, по плану, будет идти к востоку. Пока не знаю, насколько мы готовы ... Верим, что не будет волны и дети смогут учиться в нормальной социальной сфере и нормально общаться ", - сказал Зеленский.

Учебные заведения Киева будут практиковать дистанционное обучение до конца карантина.