Закрывать границы никто не будет, - Зеленский о выезде работников в соседние страны

9 июля, 2020, 19:01

Об этом он заявил во время беседы с бизнесменами на Волыни, передает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что во время разговора бизнесмены отметили проблеме выезда квалифицированных кадров в соседние страны и призвали государство принять меры.

"Закрывать границы никто не будет. Это первое. Во-вторых, можно много рассказывать, но пока не будет нормальных рабочих мест, нормальной заработной платы, ничем не удержать людей", - подчеркнул Зеленский.

По мнению Зеленского, необходимо создавать возможности, чтобы люди могли открывать свой бизнес в Украине.

"Кроме программы кредитования "5-7-9", которую мы сейчас наполняем, еще портфельное кредитование, которое в Верховной Раде появится в виде законопроекта. Наша главная задача - до конца года сделать нормальные условия кредитования, это 5-7 процентов", - отметил президент.

По его словам, есть инициатива по доступности ипотеки, поскольку большие проценты по кредитам на покупку жилья заставляют молодые семьи работать за рубежом. По убеждению главы государства, ипотека должна быть максимум под 10%.

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