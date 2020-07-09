Из-за нарушения правил 120 участников не смогли сдать ВНО по истории, - МОН

9 июля, 2020, 20:14

Во внешнем независимом оценивании по истории Украины, которое состоялось сегодня, приняли участие 178 714 человек

Об этом сообщает пресс-служба МОН .

"Во внешнем независимом оценивании по истории Украины приняли участие 178 714 человек - это 67,7% от общего количества зарегистрированных. Тестирование состоялось сегодня, 9 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тестированию не допустили 75 участников, из них 17 - из-за выявленых признаков острых респираторных заболеваний.

"Работа 120 участников была прекращена досрочно из-за нарушения процедуры тестирования", - говорится в сообщении.

Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по истории Украины будут определены до 24 июля. Результаты появятся на страницах участников до 25 июля.

На сайте Министерства образования и науки заработал чат-бот по вопросам вступительной кампании в учреждения образования.

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