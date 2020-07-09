Из-за критики США: ВОЗ будет расследовать свои действия во время пандемии COVID-19

9 июля, 2020, 21:15

Всемирная организация здравоохранения создала комиссию по расследованию своих действий во время вспышки COVID-19

Об этом сообщается на сайте организации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 9 июля, создала комиссию, которая проведет расследование в отношении действий организации во время вспышки коронавирусной болезни COVID-19.

"Генеральный директор ВОЗ сегодня объявил о создании независимой группы для оценки реакции мира на действия организации во время пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Сопредседателями группы будут бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Эллен Джонсон Серлиф.

"Премьер-министр Кларк и президент Серлиф были выбраны в процессе широких консультаций с государствами-членами и мировыми экспертами. Я не могу представить себе двух более сильных и независимых лидеров, которые бы помогли нам пройти через этот важный процесс", - сказал глава ВОЗ.

Работая независимо, они будут выбирать других членов Группы, а также членов независимого секретариата для оказания поддержки.

Также в ВОЗ предложили созвать в сентябре специальную сессию Исполнительного комитета для обсуждения результатов работы Группы. Также ожидается, что в ноябре Группа представит промежуточный доклад о возобновлении работы Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения во время распространения коронавируса была и все еще остается "очень сосредоточенной на Китае".

Впоследствии, президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своей администрации прекратить выплату взносов во Всемирную организацию здравоохранения.

8 июля Трамп официально уведомил Конгресс о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.

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