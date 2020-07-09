Из Украины выдворили армянского криминального авторитета по прозвищу "Дед"

9 июля, 2020, 14:34

По решению суда, задержанного ранее армянского криминального авторитета, который незаконно пересек украинскую границу, выдворено из Украины с запретом въезда на 15 лет

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"55-летнего уроженца Армении неоднократно задерживали за нарушение миграционного законодательства, за что его принудительно выдворяли за пределы Украины. Несмотря на запрет, мужчина вновь незаконно вернулся в Украину. Чтобы не попасть в руки полицейских, каждые три-четыре дня он менял места жительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Дед" на протяжении 15-ти лет запрещено въезжать в Украину.

28 апреля "авторитета" задержала полиция.

На мужчину составили административные протоколы и доставили его в Вознесенский райсуда Николаевской области. Суд удовлетворил представление правоохранителей о его задержании и помещении в Николаевский пункта временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на шесть месяцев с последующим выдворением.

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