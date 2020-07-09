ИКЕА в октябре готовится открыть первый магазин в Украине, - СМИ

9 июля, 2020, 12:05

IKEA вновь готовится открыть свой первый магазин в Украине, в столичном ТРЦ Blockbuster Mall

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, один из самых ожидаемых ритейлеров - ИКЕА - начал ремонт помещения под свой магазин в столичном ТРЦ Blockbuster Mall. Это третья попытка сети, не считая провального старта онлайн-продаж.

"Ремонт в помещении идет полным ходом. Площадь будущего магазина составит около 5 тыс. кв м", - цитирует издание слова директора сети магазинов, пожелавший остаться неназванным.

В издании также отметили, Пресс-служба ИКЕА эту информацию не комментируют. Председатель наблюдательного совета компании Мандарин Плаза (управляет активами бизнесмена Вагифа Алиева, который является совладельцем ТРЦ) - Александр Черницкий, от комментариев отказался.

В издании напомнили, что в Украине ИКЕА пытается зайти уже 14 лет - это рекорд для международных ритейлеров. Так, в 2006 году сеть планировала построить собственный торговый центр рядом с Бориспольской трассой на участке площадью 70 га. Но тогда против такого проекта выступили местные депутаты, которые запретили рубить лес для нового магазина. Через три года IKEA все же купила землю площадью 60 га в одном из самых сложных для западных инвесторов регионов страны - Одесской области, а затем без объяснения причин решила уйти из Украины.

Новую попытку покорить украинский рынок шведский ритейлер сделал в 2018 году, когда официально объявил о своем намерении открыть магазин в Украине.