Вступление-2020: на сайте МОН запустили чат-бот для абитуриентов
9 июля, 2020, 19:21
На сайте Министерства образования и науки заработал чат-бот по вопросам вступительной кампании в учреждения образования
Об этом в Facebook сообщает Министерство образования и науки.
"На сайте МОН заработал чат-бот, который станет вашим онлайн-помощником в вопросах вступительной кампании 2020 года. Консультации предоставляются специалистами оперативно, вопрос обрабатываются в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме предоставления онлайн-помощи, специалисты МОН консультируют на бесплатной горячей линии по вопросам вступительной кампании и через другие средства связи.
График работы специалистов: пн-чт - 9:00 - 18:00, пт - 9:00 - 16:45.
- Министерство образования и науки опубликовало информационные материалы по вступительной кампании в высшие учебные заведения в 2020 году.
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