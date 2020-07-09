Власти Сербии: протесты против введения карантина - попытка государственного переворота и попытки спровоцировать гражданскую войну
Об этом министр обороны Сербии Александар Вулин заявил сегодня в эфире телеканала Pink, сообщает Балканский обозреватель.
Глава оборонного ведомства подчеркнул: речь идет о попытке "разных преступников, фашистов и экстремистов" взять власть без выборов. Он подчеркнул: митинги не имеют другой цели, чем попытки насильственной смены власти, государственного переворота.
То, что происходило сегодня ночью перед парламентом, есть не что иное, как попытка спровоцировать гражданскую войну, уверен Вулин.
Ранее сообщалось, что беспорядки в Белграде вспыхнули после сообщения о возможном введении в городе комендантского часа на фоне вспышки COVID-19.
Отметим, наиболее радикально настроенные протестующие попытались взять штурмом парламент страны, и им это удалось. Для подавления протестов правоохранители использовали слезоточивый газ, демонстранты атаковали стражей подручными средствами.
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