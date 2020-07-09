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Espreso.tvОбществоВ ВСУ зафиксировали 6 новых случаев инфицирования коронавирусом, - Медсилы

В ВСУ зафиксировали 6 новых случаев инфицирования коронавирусом, - Медсилы


фото: reuters
По состоянию 9 июля в Вооруженных силах болеет 154 человека на COVID-19

Об этом сообщает Командование Медсил ВСУ.

Всего выздоровели - 406 человек, 5 человек умерли.

На изоляции находится 565 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19.

Из них 4 военнослужащих (Киевская область - 2, Одесская - 1 и Хмельницкая - 1) и 2 работника ВС Украины (Киевская и Житомирская область) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

 

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