В ВСУ зафиксировали 6 новых случаев инфицирования коронавирусом, - Медсилы
9 июля, 2020, 11:48
По состоянию 9 июля в Вооруженных силах болеет 154 человека на COVID-19
Об этом сообщает Командование Медсил ВСУ.
Всего выздоровели - 406 человек, 5 человек умерли.
На изоляции находится 565 человека.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19.
Из них 4 военнослужащих (Киевская область - 2, Одесская - 1 и Хмельницкая - 1) и 2 работника ВС Украины (Киевская и Житомирская область) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
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