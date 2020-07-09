В УАФ объяснили, почему Монзуль не засчитали гол Шепелева в ворота "Ворсклы"

9 июля, 2020, 14:14

В комитете арбитров УАФ заявили, что рефери Екатерина Монзуль в финале Кубка Украины не причислила гол Владимира Шепелева с "Динамо" в ворота "Ворсклы" из-за офсайда в Беньямина Вербичи

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

В комитете арбитров УАФ объяснили, что хотя Владимир Шепелев находился в правильной позиции, в офсайде был Беньямин Вербичи, который препятствовал защитнику "Ворсклы" Владимир Чеснаков.

"Просматривая этот видеоэпизод, можно убедиться, что Владимир Шепелев находился в правильной позиции, а Беньямин Вербич находился неподалеку в позиции вне игры, и его действия явно влияли на действия / возможности защитника Владимира Чеснакова сыграть мячом, который был рядом с ним. Поэтому это является вмешательством в действия соперника и заслуживает наказания в соответствии с требованиями правил игры ", - говорится в комментарии УАФ.

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