В УАФ объяснили, почему Монзуль не засчитали гол Шепелева в ворота "Ворсклы"
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .
В комитете арбитров УАФ объяснили, что хотя Владимир Шепелев находился в правильной позиции, в офсайде был Беньямин Вербичи, который препятствовал защитнику "Ворсклы" Владимир Чеснаков.
"Просматривая этот видеоэпизод, можно убедиться, что Владимир Шепелев находился в правильной позиции, а Беньямин Вербич находился неподалеку в позиции вне игры, и его действия явно влияли на действия / возможности защитника Владимира Чеснакова сыграть мячом, который был рядом с ним. Поэтому это является вмешательством в действия соперника и заслуживает наказания в соответствии с требованиями правил игры ", - говорится в комментарии УАФ.
- Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти .
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победу над "Ворсклой" в финале Кубка Украины большой.
- Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов заявил, что не выпустил на серию одиннадцатиметровых вратаря Павла Исенко в финале Кубка Украины против "Динамо" из-за отсутствия замен.
- Благодаря 12-й в истории победе в Кубке Украины, "Динамо" догнало "Шахтер" по количеству полученных за время независимости трофеев.
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