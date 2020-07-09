В США боец UFC ударил пожилого человека в ресторане. ВИДЕО
Об этом сообщает MMA Fighting .
Перри, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг) в UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате), стал участником драки в одном из ресторанов в Техасе.
28-летний американец поссорился с пожилым мужчиной. В сети появилось видео, на котором слышно, как Перри воскликну: "Я побью твою старую задницу", прежде чем нанести удар, который сбил мужчину с ног. После этого в дело вмешалась охрана.
Мужчина, которого Перри побил, был доставлен в больницу. Свидетели указали, что боец пил мохито и ударил пострадавшего после того, как его попросили покинуть ресторан.
Полиция штата Техас подтвердила, что пожилого мужчины побил Перри. Спортсмен отреагировал на инцидент в twitter и написал "Без комментариев".
По данным полиции в результате столкновения в ресторане пострадали три человека. Перри был допрошен на месте происшествия, но не арестован. Он должен явиться в суд и может быть оштрафован на $ 500.
На счету Перри 14 побед и 8 поражений в ММА.
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